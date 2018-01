Os rumores já começavam a surgir e, esta sexta-feira, a apresentadora confirmou a gravidez através das redes sociais.

A apresentadora está à espera do terceiro filho. Diana e Frederica são as filhas mais novas de Carolina, com três e um ano, respetivamente, fruto do seu casamento com Gonçalo Uva.

"Daqui a poucas semanas a nossa família voltará a aumentar. Não quisemos saber se é rapaz ou rapariga, apenas que está previsto chegar em Março. Entramos em 2018 com a certeza que será um grande ano. Feeling blessed", escreveu a apresentadora na fotografia que partilhou no Instagram.