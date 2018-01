Provavelmente toda a gente ainda estará recordada do busto criado por um autor madeirense em homenagem a Cristiano Ronaldo, que pode ainda hoje ser visto no aeroporto do Funchal, entretanto rebatizado com o nome do CR7. Muitas foram as sátiras à escultura, pelas (poucas) semelhanças com o jogador.

Pois bem: apareceu um exemplo que bate o busto de Ronaldo. Em Kumasi, no Gana, uma estátua foi erguida em homenagem a Michael Essien, que aos 35 anos representa os indonésios do Persib Bandung mas que se notabilizou nas passagens por Lyon, Chelsea, Real Madrid ou AC Milan. O monumento retrata Essien na passagem pela equipa inglesa, ao serviço da qual conquistou nove troféus entre as temporadas 2005/2006 e 2011/2012 - entre eles, uma Liga dos Campeões e dois campeonatos.

O problema é que a estátua ainda está menos parecida com o jogador do que o busto de Ronaldo. Veja com os seus olhos e retire as suas conclusões...