Quando se está numa relação há vários anos, o passo seguinte é, geralmente, viver com a pessoa com quem se namora, mas muitas vezes isto pode acabar por afastar as pessoas uma da outra.

De acordo com Tina B. Tessina, uma psicoterapeuta, ficar demasiadas vezes em silêncio ou sossegado no seu canto pode originar uma barreira complicada entre o casal, isto porque ninguém gosta de viver com alguém que não tem conversa ou iniciativa, o que faz com que o afastamento acabe por ser quase inevitável.

Mas não é só, de acordo com o Bustle, colocar outros planos em primeiro lugar (quase sempre) e nunca dar prioridade à pessoa com quem se está numa relação, também afeta muito o namoro ou até mesmo casamento.

Além disto há vários outros problemas nas relações que levam ao afastamento, como por exemplo, o facto de não ouvir ‘o outro’ e não conseguir comunicar quando surgem problemas.