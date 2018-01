Esta sexta-feira, quatro pessoas foram baleadas em Santa Clarita, Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com os meios de comunicação locais, uma das vítimas mortais é uma criança.

A polícia já confirmou o incidente e estabeleceu um perímetro de segurança em torno do local onde o tiroteio ocorreu. Além disso, as autoridades pedem à população que evite a zona enquanto decorrem investigações.

Os óbitos das vítimas foram declarados no local.

#LASD Shooting Death Investigation, 28800 blk Startree Ln, Santa Clarita

4 Victims Pronounced at the Scene **Please Avoid Area** Homicide Dets Enroute #SCV @SCVSHERIFF pic.twitter.com/bUZJjGGWkS