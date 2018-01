De acordo com um estudo publicado na revista Proceedings of the Natural Academy of Sciences e realizado por investigadores da Universidade de Viena, uma das razões para as mulheres preferirem cesarianas é pelo facto de sofrerem de bacia estreita, uma vez que o número de bebés ‘grandes’ aumentou em cerca de 20% desde que o método começou a ser utilzado.

No entanto, os cientistas acreditam que esta escolha pode começar a alterar o curso da evolução humana.

O principal autor do estudo e biólogo teórico, Phillipp Mitteroecker, em entrevista à BBC, afirma que, mesmo antes da cesariana, ter a bacia estreita era praticamente mortal, e os genes dificilmente conseguiam passar para outras gerações.

“As mulheres com uma bacia muito estreita não teriam sobrevivido ao nascimento há 100 anos. Eles fazem isso agora e transmitem os seus genes codificando uma pélvis mais estreita para suas filhas”, indica.