"As urnas falaram três vezes inequivocamente", referiu Carles Puigdemont, através de uma mensagem partilhada no Twitter, onde acrescenta que os independentistas detidos provisoriamente “já não são presos políticos, são reféns”.

O Tribunal Supremo espanhol decidiu, esta sexta-feira, em Madrid, que o ex-vice-presidente do governo da Catalunha, Oriol Junqueras, deve continuar na prisão, uma vez que há riscos de reincidir nos delitos em que está a ser investigado, são eles rebelião, secessão e peculato na sequência do processo que falhou para a Independência da Catalunha.

O Supremo vai manter os separatistas que ainda não se distanciaram do objetivo de tornar a Catalunha independente.

Recorde-se que os partidos independentistas mantiveram, no âmbito das eleições realizadas a 21 de dezembro, a maior parte dos deputados no parlamento regional da Catalunha, e estão a tentar formar um novo Governo regional com todos os dirigentes que foram demitidos.

