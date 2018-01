Mesmo competindo com países como França, Espanha e Itália, que também são conhecidos por terem bons vinhos, quando se fala em vinhos portugueses, ninguém fica indiferente.

McIntyre recomendou, no ano passado, mais de 250 vinhos na sua coluna e nos últimos dias do ano o especialista elaborou a lista das 12 melhores oportunidades de 2017, tendo em conta a relação preço-qualidade.

O vinho português Confidencial Reserva 2013 está em grande destaque.

Este é um vinho da região de Lisboa e ocupa a terceira posição na lista, sendo descrito como um tinto “elegante e suculento, com sabor a compota de cereja e ameixa seca”.

“Este vinho fez-me recordar o motivo pelo qual Portugal é uma das minhas regiões preferidas para encontrar boas escolhas”, escreve o colunista.

O vinho pertence à Casa Santos Lima e está, atualmente, a ocupar a segunda posição do ranking WAWWJ (World Association of Writes and Journalists of Wines and Spirts).