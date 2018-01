Quando Baby foi abandonada, foi o Montgomery County Animal Services e Adoption Center que a recebeu. Ainda assim, e apesar de toda a atenção que mereceu por parte da equipa do centro, a cadela chorava todas as noites com saudades dos donos.

Foi então que o abrigo de Montgomery County decidiu partilhar o vídeo nas redes sociais com o objetivo de arranjar um novo lar para Baby. “Esta é a Baby, a cadela com o choro mais triste que já ouvimos…”, lê-se numa publicação na página do abrigo no Facebook.

Depois do vídeo ter sido publicado, milhares de pessoas reagiram e mostraram-se disponíveis para ajudar a pequena Baby. Tanto que, na véspera de Natal, Baby encontrou um novo lar para ser feliz.