Há quem diga que os homens são de Marte e as mulheres de Vénus, mas esse não parece ser o caso quando falamos da forma como portugueses e portuguesas se apresentam no Tinder, uma das mais famosas aplicações de online dating a nível mundial. É que, segundo um estudo recente, não existem muitas diferenças entre homens e mulheres no que ao perfil na aplicação diz respeito

Essa é uma das conclusões do artigo A auto-apresentação dos portugueses na plataforma de online dating Tinder, da investigadora o ISCTE Rita Sepúlveda, de 37 anos. A investigadora baseia as suas descobertas na análise de 200 perfis, através de um perfil criado para o efeito, conjugando-as com 10 entrevistas.

O estudo permite perceber, por exemplo, que os portugueses colocam, em média, quatro fotografias - quando o máximo possível são seis. A análise de 701 fotografias mostra que o mais certo é estarem sozinhos - é isso que acontece em 67,8% das fotografias -, com monumentos conhecidos como pano de fundo. Outra tendência são também fotografias tiradas em saídas à noite. Em algumas fotografias, vê-se também presenças importantes da vida das pessoas, como animais de estimação. Além disso, 38,1 das fotografias são captadas dentro de portas e 58,1% lá fora. A percentagem restante corresponde a fotografias onde não foi possível perceber a localização.

Rita Supúlveda resume esta questão em cinco grandes temas: as fotografias dos portugueses no Tinder incluem-se nas categorias de 'viagens/turismo', 'práticas culturais', 'universo desportivo', 'consumos latos e de bem-estar' e ainda 'material'. E aqui, há diferenças a apontar. Os homens colocam fotografias relacionadas com o universo desportivo, enquanto as preferências femininas vão para fotografias em contextos de consumos latos ou de bem-estar.

Nem sempre as imagens são acompanhadas de texto. Entre os 200 perfis da amostra, apenas 87 tinham texto. E os temas mais recorrentes na parte escrita relacionam-se com a maneira de ser da pessoa, bem como aquilo que pretende tirar da aplicação e o que esepra encontrar. E um dado curioso? 64,5 dos perfis analisados que incluem texto pertencem... a homens.