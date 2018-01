Depois dos surpreendentes valores envolvidos na transferência de Neymar, o Paris St. Germain quer agora garantir a contratação do internacional português Cristiano Ronaldo, avança o jornal espanhol El Confidencial.

O jornalista Edu Aguirre revelou, esta quinta-feira, que até ao momento foram apresentadas três propostas por Cristiano Ronaldo.

"Uma delas é muito vantajosa e pode chegar dentro de dias ao Real Madrid. O que se passar durante o próximo mês, mês e meio, será crucial para o futuro de Ronaldo. Se o Real Madrid não se apressar no próximo mês, será muito complicado voltar a ver Ronaldo com a camisola do clube", disse Aguirre recordando ainda que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, apenas pretende negociar a revisão salarial de Cristiano Ronaldo no final da época, algo que não agrada ao jogador português.