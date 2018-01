O arguido da Polícia de Segurança Pública no caso da morte do suspeito de um assalto a uma carrinha de valores é o comandante do Grupo de Operações Especiais (GOE), que estava à frente da operação para capturar os assaltantes.

A informação foi avançada pela SIC Notícias. À Lusa, o porta-voz da PSP, o Intendente Hugo Palma, confirmou "que o oficial responsável pelas equipas dos GOE na operação foi constituído arguido no âmbito da investigação que está a ser efetuada pela Polícia Judiciária. Trata-se do comandante operacional, um comissário, que era responsável pela operação no terreno". Hugo Palma disse não ter conhecimento das razões pelas quais a PJ constituiu arguido o comandante.

Recorde-se que na sexta, depois de serem perseguidos pela polícia, os três assaltantes foram intercetados pela PSP, que montou uma barreira em Queluz de Baixo. Os suspeitos ignoraram as ordens da PSP para pararem, abalroaram um veículo da polícia e um dos três homens estava armado, obrigando os agentes a dispararem.

Os disparos feriram os três suspeitos. Um, baleado na cabeça, acabaria por morrer no mesmo dia, na unidade de Cuidados Intensivos do Hospital São Francisco Xavier.

Os restantes suspeitos foram detidos e ficaram em prisão preventiva, tendo sido indiciados dos crimes de roubo qualificado, detenção de arma proibida, recetação e furto qualificado.

A secção de Homicídios da Polícia Judiciária vai continuar a investigar para determinar se houve excessos na conduta dos agentes da PSP envolvidos na operação.