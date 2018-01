Os aprendizes de censores

Muitas dessas mesmas opiniões revelam um verdadeiro espírito censório, intolerante e antidemocrático, bem caraterístico de uma “esquerda” que partilha hoje a mesa do poder e está fascinada com isso

As últimas semanas de 2017 trouxeram boas notícias para o jornalismo.

As investigações da TVI revelaram dois casos com grande impacto social que, ao mesmo tempo, evidenciaram as debilidades gritantes numa das áreas mais sensíveis do Estado: a segurança social.

Os jornalistas desempenharam com rigor o seu papel: investigaram, ouviram o maior número de fontes possíveis, confrontaram versões.

O jornalismo cumpriu, assim, a sua missão: revelou o que estava escondido. As reportagens foram acolhidas com natural agrado pelos cidadãos que se preocupam em distinguir a verdade das aparências ou mesmo das falsidades.

Mas alguns grupos que se movimentam nas redes sociais iniciaram uma verdadeira cruzada contra o jornalismo, por entenderem que se trata de uma guerra da “direita” contra a “esquerda”, a que dizem pertencer.

Alguns destes cidadãos já tiveram cargos públicos e políticos de responsabilidade. Têm, obviamente, todo o direito de manifestar as suas opiniões. No entanto, muitas dessas mesmas opiniões revelam um verdadeiro espírito censório, intolerante e antidemocrático, bem caraterístico de uma “esquerda” que partilha hoje a mesa do poder e está fascinada com isso.

Na verdade, estes autodenominados “grupos de amigos” ou “apoiantes incondicionais” do atual governo prestam um péssimo serviço a quem dizem apoiar.

A utilização das redes sociais para o insulto fácil não vai alterar o que realmente conta.

Apesar de viver uma significativa fase de mudança, o jornalismo não vai desaparecer, até porque ele é hoje ainda mais necessário, uma vez que separa o trigo do joio na verdadeira avalanche incontrolável de informações que as redes sociais proporcionam a cada instante.

Para isso, o jornalismo tem de ser bom, oferecer todos os dados disponíveis para a análise e a correta interpretação dos factos.

Se cumprir estes requisitos básicos, bem podem os seus detratores continuar a espalhar nas redes sociais as suas aleivosias.

Jornalista