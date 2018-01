Forever young? – Porta 65

Esta quinta-feira foi publicada a portaria que regula as alterações ao Programa Porta 65. De abril em diante, os “jovens” portugueses até aos 35 anos poderão usufruir de apoio estatal ao arrendamento “jovem”. Este aumento representará um investimento de mais 3,5 milhões de euros. O que fará com que exista um total de 18 milhões de euros dos nossos impostos dedicados a este tema.

Segundo o “Público”, “os jovens passam a beneficiar do pagamento de parte da renda, a fundos não reembolsáveis, por um período de 12 meses, renovável três vezes, até ao limite de 60 meses”, ao que o diário acrescenta: “O alargamento do programa de apoio ao arrendamento jovem reuniu um forte consenso dos partidos com assento parlamentar.”

Chamem-me neoliberal, conservador ou o que bem vos apetecer. Mas sou só eu que acho ridículo que o Estado, ou seja, que os nossos impostos andem a financiar o arrendamento de habitações a “jovens”? Já agora, faz algum sentido acharmos que uma pessoa com 35 anos é um jovem e que, por esse motivo, deve ser financiado pelo Estado na sua habitação?

Quantos de nós temos avós e pais que, com 35 anos, já trabalhavam há 20, estavam casados e com filhos pela mão? Regredimos assim tanto como civilização ao ponto de acharmos que uma pessoa com 35 anos não tem capacidade para pagar a renda da própria casa?

Tenho 30 anos, vivo numa casa arrendada e acho um tanto ou quanto ofensivo que alguém pense que, por ser jovem, devo ser apoiado pelo Estado. Que tipo de jovens estamos a criar? Pior, que tipo de sociedade estamos a construir? Aos 35 anos não devíamos já ter construído uma carreira que nos garantisse o mínimo de estabilidade financeira para podermos arrendar a nossa casa e sairmos da habitação dos nossos pais?

Ao que parece, no mundo de hoje somos adolescentes até aos 25 anos, jovens até aos 40, e só depois disso começamos a ser adultos. Medidas como esta não vêm ajudar em nada, bem pelo contrário, apenas servem para perpetuar a infantilidade e irresponsabilidade das gerações mais novas. Estamos a criar crianças em corpos de adultos e, ainda pior, estamos a fazer com que sejam os nossos impostos a pagar estes caprichos.

Todas as semanas ouço histórias de amigos que estavam a entrevistar jovens profissionais de 20 e poucos anos para as suas empresas e que levaram com perguntas do género: “Daqui a dois meses posso tirar uma semana de férias para ir à neve?”. Ao que acrescentaram: “É que todos os anos vou com os meus pais e eles podem ficar chateados se não for”. Ou ainda: “Gostava de ficar com o trabalho, mas tenho que pedir aos meus pais primeiro.” É mesmo isto que queremos para o nosso país?

Publicitário