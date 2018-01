Bebés 2100

Crianças que vão nascer este ano em Portugal poderão chegar ao virar do século. Se pudermos tornar-nos uma sociedade mais promotora de uma esperança de vida mais saudável, porque não?

Com a atual esperança de vida à nascença em Portugal, as crianças que nascerem este ano no país poderão viver até 2100. Foi a Unicef que o lembrou no primeiro dia do ano, numa nota em que recordava as desigualdades que ainda existem no mundo nos cuidados de saúde na primeira infância e na sobrevivência infantil. Há poucas décadas, Portugal estava entre os piores países da Europa e conseguiu reduzir a mortalidade infantil de uma forma ímpar.

Conseguiu também ficar perto dos melhores na longevidade. Em 1960, o país tinha uma esperança de vida à nascença de 64 anos. Chegados a 2018, é isto: 81,3 anos. Para os mais pequenos de nós, 2100 torna-se assim um horizonte relativamente seguro, tirando, claro está, todos os imponderáveis em que mais vale não começar já a pensar muito. Esse 2100 não estará muito longe do futuro que, cortesia da RTP, pudemos espreitar esta semana na estreia de “2077 – 10 Segundos Para o Futuro”. Se for como nos vendem, mas com certeza será surpreendentemente diferente – dizem--nos no documentário que, hoje, os smartphones têm mais tecnologia do que as naves que levaram o homem à Lua na década de 60 –, como não ter um pouco de inveja dos miúdos que têm boas hipóteses de viver o suficiente para ver esse mundo novo de inteligência aumentada e download de memórias, das nossas memórias. Desse mundo novo em que será possível carregar num botão e aprender uma língua, ativando os circuitos necessários para tal no cérebro, ou recarregar essas imagens do que fomos e do que somos numa situação de demência, uma das ideias avançadas por um dos investigadores entrevistados pela equipa da RTP num trabalho que merece ser visto nem que seja porque, ao contrário dos temas com que somos confrontados diariamente, nos abre os horizontes e nos deixa um pouco mais inspirados e confiantes em que o amanhã poderá trazer, também, algo de bom.

Se as probabilidades são estas, resta prepararmos um caminho mais saudável e que permita não só manter a atual longevidade ou um pouco mais, mas também uma esperança de vida mais saudável. No final do ano, o governo anunciou a proibição de um conjunto de alimentos nos bares dos hospitais públicos e centros de saúde, de bolos e sandes de charcutaria. Radical ou um passo necessário? Se for possível tornarmo-nos uma sociedade mais promotora das melhores escolhas, não só nos hospitais mas em todos os contextos – começando pela escola e reservando, claro está, a liberdade para cada um poder fazer, em última instância, o que quiser –, porque haveremos de opor-nos? Para preservar o quê? A memória dos bolos de arroz e dos palmiês recheados que comemos na infância e que as crianças poderão continuar a comer, mas numa cultura em que essa oferta não tem de ser diária e permanente? Para preservar um ranking em que somos dos países na Europa ocidental onde as pessoas passam os últimos anos de vida com mais doenças, como acontece atualmente? E com mais doenças evitáveis, da diabetes à hipertensão, com todas as complicações que trazem?

No final do ano chegou um alerta importante dos Estados Unidos, reflexo de um problema que, por cá, ainda não parece significativo, mas que também é pouco falado. Depois de ter estado a aumentar sucessivamente desde os anos 60, a esperança de vida dos norte--americanos diminuiu ligeiramente pelo segundo ano consecutivo. Passou de 78,7 anos em 2015 para 78,6 anos em 2016, e lembra que há ameaças mais ou menos esperadas que podem fazer-nos regredir, esperemos que não muito, e que mais vale combatermos o mais precocemente possível os problemas que conhecemos.

Nos EUA, a quebra da esperança de vida está a ser associada à epidemia do consumo de medicamentos opioides, prescritos, por exemplo, para controlo da dor, mas que causam dependência e podem ser fatais, quer em sobredoses quer em efeitos colaterais. “Mesmo ignorando as mortes causadas por outras drogas, a epidemia dos opioides sozinha já é mais mortal do que a epidemia da sida no seu pico”, disse Keith Humphreys, especialista em dependências da Universidade Stanford. Outras vozes têm alertado para que o crescendo de bactérias resistentes, fruto do uso inadequado de antibióticos, matará mais no futuro que doenças como o cancro. A ciência conseguirá resolver muita coisa, mas se pudermos fazer mais pela prevenção e promoção da saúde, quem sabe não chegaremos todos um bocadinho mais perto de 2100, 2077, ou de nos deixarmos surpreender pelo futuro.

Jornalista

Escreve à sexta-feira