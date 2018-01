A região Norte e de Lisboa e Vale do Tejo já abriram cerca de 80% das camas extras previstas no plano de contingência para a gripe.

Segundo o Jornal Público, os hospitais estão a ativar os planos de contingência e de acordo com a Administração Central do Sistema de Saúde, no norte já foram abertas 213 camas, das 258 previstas e em Lisboa, 80% das 700 camas previstas já estão a ser utilizadas para internamentos.

Na quinta-feira, Graça Freitas, diretora geral de Saúde, afirmou que Portugal está a passar pela epidemia de gripe e que estão a circular dois tipos de vírus da gripe A e dois tipos de vírus B, mas que podem ser combatidos com vacinação.

Ricardo Mestre, reponsável da Administração Central do Sistema de Saúde referiu que os hospitais estão a responder adequadamente à procura.

Até agora foram vacinadas mais de 1,3 milhões de pessoas e Graça Freitas voltou a apelar à vacinação.