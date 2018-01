A Costa Leste dos Estados Unidos da América (EUA) tem estado condicionada devido às temperaturas extremas e forte queda de neve.

Nova Iorque, na quinta-feira, estava coberta de neve e sentiam-se rajadas de vento que podiam atingir os 80 quilómetros por hora. Os aeroportos J. F. Kennedy e La Guardia foram encerrados, ficando só os terminais abertos para receber os passageiros retidos. Já os aeroportos de Newark, em Nova Jérsia, e o de Boston tiveram 75% dos voos cancelados.

O trânsito também tem estado condicionado devido à tempestade.

Segundo a CNN, na Carolina do Norte e Vírginia mais de 30 mil pessoas está sem eletricidade. Nova Iorque e Boston também têm estado com alguns problemas no fornecimento de energia.

O Serviço Meteorológico prevê que a tempestade traga uma nova vaga de frio durante os próximos dias e que as temperaturas voltem a baixar e que só deverão subir na próxima semana.