A possibilidade de Portugal poder vir a ser excluído do programa de isenção de vistos para os Estados Unidos deixou a comunidade portuguesa residente naquele país em estado de alerta. Em declarações ao i, o conselheiro das comunidades portuguesas na Nova Inglaterra e presidente da comissão regional dos conselheiros da América do Norte, Paulo Martins, vê essa hipótese como “preocupante” e encontra uma explicação para o incumprimento português do programa: a visão de que as autoridade norte-americanas não são suficientemente diligentes na aplicação da lei.

Em causa está a violação de um dos requisitos definidos pela Lei da Imigração e da Nacionalidade, que permite aos cidadãos de 38 países – entre os quais Portugal – poderem entrar em território norte-americano, por motivos de turismo, lazer ou negócios, sem necessidade de visto, e poderem ficar durante um período máximo de 90 dias.

A lei decreta, no entanto, que a manutenção no Visa Waiver Program (VWP) depende do cumprimento de algumas regras, entre as quais: o número de admitidos ao abrigo do programa que decidem permanecer nos EUA para além do prazo definido não pode equivaler a mais de 2% do total de entradas. Ora, de acordo com os dados do Departamento de Segurança Interna, consultados pela Lusa, o número de portugueses que entraram nos EUA através do VWP, em 2016, foi de 164 662, e o número dos que permaneceram no território para lá da data foi de cerca de 4 mil – quase 2,5%, portanto.

