À semelhança de outros frutos cor de laranja, a abóbora é aquele que é rico em betacaroteno e vitamina C, ideais para a prevenção de vários tipos de cancro, mas também tem outra função: facilitar a circulação.

No caso das sementes, as pevides são uma fonte de ferro, fósforo, potássio, magnésio, zinco e muita energia. Enquanto a casca, quando moída com azeite, serve de pasta para aplicar sobre varizes.

A abóbora deve ser sempre consumida com a casca lisa e sem manchas, caso o pedúnculo se apresente seco, significa que está madura e pronta a cozinhar ou a congelar.

Além do fruto, também a flor da aboboreira se aproveita. Em Itália, servem-se flores panadas ou, depois de refogadas em azeite, em recheios de crepes, risottos ou ensopados de peixe.