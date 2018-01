O Sporting anunciou o empréstimo do avançado angolano Gelson Dala ao Rio Ave. O jovem de 21 anos irá representar o clube vila-condense até ao final da temporada, juntando-se a Francisco Geraldes, que já atua no Estádio dos Arcos desde o início da época.

Contratado a meio da temporada passada ao 1º de Agosto, do seu país natal, Gelson Dala somou boas exibições (e golos) na equipa B dos leões (13 tentos em 17 jogos), acabando por alinhar um minuto pela formação principal na última jornada do campeonato, frente ao Chaves. Esta época, soma quatro golos em seis jogos pelos bês e foi titular para a Taça de Portugal frente ao Oleiros. Agora, irá atuar pelo Rio Ave, tendo já trabalhado na tarde desta quinta-feira com os novos companheiros.

Apontado como um dos maiores valores a surgir no futebol angolano nos últimos anos, soma já 18 jogos e 9 golos pela principal seleção dos Palancas Negras. Em declarações ao canal do clube, Gelson Dala revelou os objetivos para os próximos seis meses.