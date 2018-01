De volta ao activo E hoje vejo que fui notícia... Saíram umas fotografias minhas de férias em Bali... Ora bem, O que me chateia, não é saírem fotografias minhas O que me chateia foi terem sido fotografias tiradas por portugueses que também lá estavam de férias. Se ainda fosse um fotógrafo ou um paparazzi que é o trabalho dos próprios, achava menos grave . Mas acho absolutamente nojento, cruzar-me com portugueses fora de Portugal e verem uma oportunidade de negócio com a minha vida privada. Portanto a vocês que andaram a tentar vender as minhas fotografias às revistas todas. Shame on you. Os actos ficam com quem os pratica e Karma is a bitch. Bom ano para vocês! Espero que a a venda das minhas fotografias vos tenha ajudado a pagar parte da viagem! #shameonyou

