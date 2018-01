Durante esta noite, num atentado-suicida em Cabul, morreram, pelo menos, 11 pessoas e cerca de 25 ficaram feridas, revelou um porta-voz do ministério da Saúde afegão, Wahid Majroh.

Durante uma pequena manifestação de residentes desta cidade, um bombista-suicida fez-se explodir, pelas 20h45, na zona de Banae, indica o ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

Os polícias eram o alvo do atentado: “Trata-se de um ataque suicida contra as forças de segurança da zona, mas estamos ainda a recolher pormenores sobre as vítimas e outros aspetos do atentado”, sublinha o porta-voz.

O facto de a explosão ter ocorrido numa zona com uma grande concentração de pessoas pode fazer com que o número de vítimas mortais aumente, explica Wahid.

Até ao momento, o atentado não foi reivindicado.