O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, foi constituído arguido no casa da queda de árvore durante as festas de Nossa Senhora do Monte, em agosto do ano passado, escreve o Expresso.

Além de Paulo Cafôfo, também a vereadora ao ambiente e um funcionário da autarquia são agora arguidos do processo.

De acordo com o mesmo jornal, Cafôfo negou ir, por duas vezes, à audição parlamentar sobre a queda de árvore que fez 13 vítimas mortais e feriu cerca de 50 pessoas.

Em outubro, alegou não poder comparecer a estas sessões por alegadas questões de agenda e agora afirma que não foi invocado “qualquer fundamento e fim específico” que justifique prestar declarações perante os deputados da comissão de Saúde e Assuntos Sociais.

O presidente da câmara declarou que, por respeito a todas as vítimas e para salvaguardar os interesses da justiça e da investigação, só “considerará a possibilidade” de depoimento parlamentar em “caso de surgirem circunstâncias excepcionais”.