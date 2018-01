Intoxicações por monóxido de carbono. O que precisa de saber

04/01/2018 16:46

Nos primeiros dias do ano, o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do INEM recebeu dois pedidos de ajuda devido à exposição a monóxido de carbono e no ano passado houve 38 casos. Com a previsão de descida de temperaturas para o final desta semana, responsável alerta para os cuidados a ter em casa.