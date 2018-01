Cristina Ferreira já desvendou a primeira capa do ano da sua revista, uma edição que está a dar muito que falar: na edição de janeiro, a protagonista da capa é uma drag queen.

No mundo artístico chama-se Stefani Duver, mas o seu nome verdadeiro é Tiago. É uma estrela no bar Finalmente e no Instagram.

“Para quem nunca acreditou em mim, para quem se afastou de mim, para quem nunca me valorizou tão pouco, obrigado, foi graças a vocês que consegui estar onde estou hoje. Dentro desta revista, está um bocado de mim, e a partir de sexta feira será vossa”, escreveu nas redes sociais.