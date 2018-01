Cerca de 80 doentes estão a ser hospitalizados em macas, há cerca de dois dias, no Hospital Santa Maria, Lisboa. Os internamentos em macas devem-se à falta de camas.

Segundo noticia o Expresso, a administração do hospital não negou a sobrelotação de doentes, garantindo que todos os pacientes internados em macas estão a ser observados medicamente.

A administração referiu ainda que apesar da sobrelotação “a procura dos serviços continua a crescer”. A gripe também é apontada como uma das causas para o aumento do número de doentes.

O Centro Hospitalar de Lisboa Norte, do qual o hospital de Santa Maria faz parte, “registou nos últimos 15 dias um aumento significativo de afluência ao Serviço de Urgência Central face ao ano passado”. Este crescimento de afluência tem aumentado a “necessidade de internamento”.

O centro explicou ainda que os doentes apenas permanecem no hospital até estabilizarem, “o que acontece normalmente por um período inferior a 24 horas”. Quando os pacientes não podem ter alta são internados dentro de 24 a 48 horas e durante esse período ficam a aguardar por uma cama, sendo observados medicamente. Este procedimento é a justificação para “as chamadas ‘macas’, o que não interfere no processo assitencial que este centro hospitalar presta”.

Jorge Roque Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos referiu ao Expresso que este não é um caso isolado e que “resulta da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, desde logo da não contratação de médicos. Por exemplo, há mais de 700 especialistas que estão desde o início do ano à espera que o Governo abra os concursos para os vários hospitais”.