Crónica do modelo da obsolescência (que impede qualquer reinvenção)

É verdade, e até certo ponto tem de reconhecer-se, que a forma como foi servida a quadratura do círculo pelo ministro das Finanças é, já tive oportunidade de referir, notável

Passou relativamente despercebida a referência da comunicação social que, no fim deste ano que passou, dava nota de que o mesmo acabou com a despesa pública a subir, mas que o referido aumento não tinha relevante impacto nas contas do ano porque a receita pública, ao que parece, subira relevantemente mais.

Simplificando uma questão que é, obviamente, mais densa e complicada, o que isto demonstra é que, em termos absolutos, a apregoada devolução de rendimentos – que necessariamente aumenta a despesa pública – foi profundamente austeritária na incidência sobre os impostos indirectos e retirou a todos, incluindo os próprios destinatários da devolução, muito mais do que se devolveu, tendência que se manterá como se nota pelo aumento do ISP.

Ou seja, permite pagar melhores salários aumentando a despesa porque, em paralelo, promove um aumento de receitas (leia-se impostos) maior ainda.

Assim, não só se cobre o aumento da despesa como ainda se reduz o défice (com o efeito das receitas que vão crescendo).

Para cimentar esta realidade aplicou-se uma política draconiana de cativações, cortou-se e restringiu-se os gastos com as dotações dos serviços, não se pagou a fornecedores e reduziu--se à quase insignificância o investimento público.

Este é, grosso modo, o nosso modelo do fim da austeridade!

Ou seja, vamos vivendo uma farsa em que os critérios que apontam a efectiva e real diminuição percentual da quantidade de dívida transitada sobre o valor do PIB não se traduzem, ao fim e ao cabo, numa diminuição efectiva da enorme fúria despesista do Estado que, afinal, cresce.

E bastará uma desaceleração do crescimento económico para os ganhos já em parte confiscados e gastos para acorrer ao incremento da despesa corrente com pessoal – enquanto o investimento público continua uma miragem – para que o efeito virtuoso se perca ou mesmo desapareça.

De realçar, porém, que neste início de um ano novo importará olhar com atenção os custos enormes que o país sofreu, mais ou menos catastróficos, e que podem associar-se ao acentuado desinvestimento do Estado no bom funcionamento dos seus serviços, e com a agravante do esforço de reconstrução que as catástrofes de 2017 impõem para este ano.

Mesmo tendo presente que há situações de excepção que circundam os acontecimentos dos dois gigantescos fogos de junho e de outubro, a verdade é que, tendo passado muito ao de leve pela comunicação social, se deu nota de que um pedido de homens e de meios aéreos – diz a Protecção Civil – foi recusado pelo secretário de Estado, quando solicitado pelos serviços na iminência das tais circunstâncias meteorológicas excepcionais previstas para o fatídico fim-de-semana de Outubro.

Por outro lado, é difícil de conceber – neste acumulado sucessivo de dívidas aos fornecedores – que o surto de legionela acontecido num hospital público não tenha, de alguma forma, origem nas restrições orçamentais que por aí grassam e que esmagam os fornecedores.

São dos dias desta legislatura, também, as diárias crónicas do (não) funcionamento dos transportes públicos e outros serviços estatais ou estatizados.

E a verdade é que nunca um outro governo que não tivesse o apoio parlamentar dos actuais parceiros de ocasião, que contestam nas ruas o que aprovam no parlamento, conseguiria infligir em cúmplice silêncio tão grandes restrições ao funcionamento do Estado social, como este tem feito para conseguir o, apesar de tudo também notável, reequilíbrio do défice.

Se, como apesar de tudo parece ir acontecer, caminhamos este ano para um défice zero, relativamente a um Orçamento de Estado que promete, diz o governo, diminuição relevante da dívida pública (a qual se espera efectiva e nominal, e não em percentagem do PIB, para não termos um efeito igual ao referido acima), este caminho é muitíssimo estreito.

Bastará, pois, um aumento das taxas de juro e uma desaceleração da economia para que nada deste esforço, já assim tremendo, tenha valido a pena.

Mas sobretudo, e pior, olhando o ano que entra, parece faltar espaço e margem para a tal fundamental reinvenção deste país, que teima em aspirar apenas a sobreviver a si próprio.

Advogado na norma8advogados, pf@norma8.pt, Escreve à quinta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990