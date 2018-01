O dinheiro dos partidos

A credibilização de uma democracia partidária assenta na transparência e integridade das modalidades de financiamento privado, e não em ostracismos impeditivos da revitalização dos partidos

Uma das manifestações mais protuberantes do populismo em democracia instalada é a corrosão da dignidade, da sustentação e da vitalidade dos partidos políticos. A escada mais óbvia para a ascensão de vários movimentos populistas – que acabam por se assumir como “independentes” para se candidatarem até à hora da verdade eleitoral – assenta justamente num relacionamento imediato e transversal com a população, isto é, num relacionamento (emocional na sua base) sem a intermediação dos partidos tradicionais do “sistema”, que se colocam como uma espécie de aristocracia, oligárquica e elitista, a abater. Claro que os partidos podem ser também palco e instrumento para lideranças e práticas populistas – desenraizadas da ideologia – mas, geralmente, são os partidos “institucionais” os destinatários dos ataques para que se desenvolva uma ação programática fora da órbita partidária. Dito de outra forma, fora e contra o poder de captação de votos das organizações partidárias. Dito de forma mais profunda, a descredibilização e a desacreditação dos partidos surgem como expediente mais natural para a legitimação e a representatividade de um populismo com expetativas de crescimento e refém dos carismas da conjuntura.

Tudo fica mais fácil, porém, se os partidos se colocam a jeito. Os populismos mais recentes na Europa obrigam à refundação dos sistemas eleitorais e à regeneração dos partidos: mudar as formas de representação e motivar a confiança dos cidadãos. Entre nós, continuamos a pedir essas revisões, até porque o sistema partidário com cadeiras parlamentares está praticamente cristalizado desde 1976 e a renovação dos dirigentes faz-se com lentidão e resistências. Uma forma de variação seria mudar os alicerces e os princípios do financiamento partidário, deixando de ser dominante este círculo vicioso entre o Estado que alimenta os partidos e os partidos que estão dentro do Estado que os alimenta. Por isso, na experiência em curso sobre a legislação acerca do financiamento dos partidos – que culminou com o veto presidencial de Marcelo – não choca tanto a incapacidade de se perceber que a matéria é demasiado sensível para não ser absolutamente límpida no trânsito entre “generalidade” e “especialidade”. Nem impressiona demasiado a aprovação de soluções cirúrgicas que, desde logo por deficiências ou omissões de esclarecimento, minam a confiança nos partidos “legisladores” em causa própria. É de verificar que a legislação vetada tem qualidades e superações desejáveis, mas a demagogia cresce quando há dúvidas e esconderijos. E sobeja a estranheza quando em muitos discursos cresce a tese de que os partidos deveriam ser condenados a uma morte lenta na astenia das quotas dos militantes.

Não é nada disso que está em jogo. Revitalizar os partidos – estes e outros emergentes – é opção de fundo a tomar no modelo. Se a tese é financiamento híbrido, então deve conjugar-se com transparência a subsidiação pública com o financiamento privado – e também empresarial –, com critério e detalhe. Sem estigmas de captura e influenciação, pois a integridade e a lisura exigidas aos privados imporiam necessariamente prova da origem, do montante e da temporalidade. Quem não cumprisse as regras de conduta mereceria sanções – também políticas e representativas, por um lado, e económicas, por outro. Será assim tão inverosímil? O resto é chover no molhado da hipocrisia e alimentar com mais uns grãos um populismo embrionário que vai crescendo a conta-gotas por cá. Quem está disponível para transformar esta infelicidade numa oportunidade?

