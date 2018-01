A renovação de Cristiano Ronaldo no Real Madrid está parada, mas não faltam propostas para contratar o jogador.

Ronaldo está tranquilo, no entanto, o Real Madrid tem a pressão de Edu Aguirre que anunciou querer contratar o português, no programa televisivo El Chiringuito.

Edu Aguirre admira e apoia o jogador luso e está disposto a oferecer milhões para o contratar.

Ronaldo conta ainda com mais três ofertas importantes de outros clubes.