De tempos a tempos a China reafirma o seu poder militar com exercícios militares para o mundo ver. Ontem, Xi Jinping, reeleito no último congresso do Partido Comunista Chinês e um dos líderes mais dominantes desde Mao, discursou num exercício militar que envolveu milhares de militares fortemente armados.

O presidente chinês disse aos soldados que não devem temer "nem as dificuldades nem a morte" no cumprimento das ordens do Partido Comunista e que os militares devem "criar uma força de elite poderosa sempre pronta para o combate, capaz de combater e convicta na vitória" para "cumprir as ordens do Partido e do povo nesta nova era".

Este exercício militar não se destaca apenas pelo poderio demonstrado, mas também por ser a primeira vez, desde a fundação do regime, que os militares recebem ordens relativas ao treino militar diretamente do presidente da Comissão Central Militar, Xi Jinping. "Esta é a primeira vez desde a fundação do país que instruções militares foram ordenadas pelo presidente da Comissão Central Militar, o que mostra que a melhoria na preparação para o combate é agora uma missão estratégica para o exército chinês", disse Xu Guagyuy, major-general aposentado, ao jornal chinês "The Global Times".