Durante a passagem de ano, um homem que se preparava para abrir uma garrafa de champanhe à meia-noite ficou em coma depois de a garrafa rebentar.

Segundo o Daily Mail, a vítima tinha a garrafa entre as duas pernas, quando tentou tirar a rolha, esta não saiu, e a pressão do gás acabou por rebentar com a garrafa. Os vidros acabaram por cortar as pernas do homem, incluindo a artéria femoral.

A vítima foi transportada para o Hospital de Copenhaga, onde está internado em estado grave.

A hemorragia, provocada pelo corte da artéria femoral, obrigou a que o homem fosse colocado em coma induzido.