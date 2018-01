Os Estados Unidos estão a atravessar uma vaga de frio e as temperaturas baixas extremas, nos últimos dias, já provocaram a morte de três tubarões.

Os animais foram retirados da praia pela organização não-governamental Atlantic White Shark Conservancy.

Segundo a organização os tubarões morreram encalhados devido a um choque causado pelo frio, provocando uma paragem respiratória.

O Serviço Nacional do Clima já alertou a população para a previsão de temperaturas muito baixas, que podem variar entre os -11º C e -17º C.