Quinze distritos estão esta quinta e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação, queda de neve, agitação marítima e vento forte.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas que podem atingir os quatro a cinco metros de altura.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda os distritos de Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Aveiro e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas que pode atingir os 80 e 100 quilómetros por hora.

Devido à previsão de chuva forte, granizo e trovoada estão sob aviso os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

Guarda, Viseu e Vila Real estão ainda em alerta devido à previsão de neve.