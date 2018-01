Futebol: um território onde os políticos não entram

Há 80 anos, o grande historiador holandês Johan Huizinga publicava um estudo a que chamou “Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura”.

Nesse livro estimulante e original, dizia que “o ‘lugar sagrado’ não pode ser formalmente distinguido do terreno de jogo. A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de ténis, o tribunal, etc., têm todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras ” (sublinhado meu).

Regras essas que, está implícito neste excerto, são diferentes das que regem o resto da sociedade. Curiosamente, é exatamente a isso que assistimos hoje: as regras que tomamos como boas para a vida em sociedade não se aplicam ao mundo do futebol. Veja-se o caso dos emails.

O FC Porto, ao que parece, tem violado sistematicamente a correspondência eletrónica do Benfica e ninguém intervém. Essa correspondência, por sua vez, contém factos muito comprometedores para o clube da Luz mas ninguém – tirando os envolvidos – se pronuncia.

E surgem ainda suspeitas de jogadores do Rio Ave terem vendido uma derrota a troco de dinheiro. Os factos são gravíssimos, mas, mais uma vez, se excetuarmos os comentadores dos clubes, impera um silêncio cúmplice. Poderíamos dar mais exemplos: as claques fazem o que querem e nada lhes acontece; os dirigentes podem insultar-se ou apelar abertamente a um clima de guerra, pois sabem que ninguém se vai intrometer.

A verdade é que, como certos guetos onde nem a polícia entra, o futebol é considerado uma espécie de campo minado no qual ninguém, político ou magistrado, ousa aventurar-se com medo de perder votos, a carreira ou a respeitabilidade. Até ver, Rui Rio, justiça lhe seja feita, foi o único que enfrentou esse mundo – e até ganhou. Mas a regra é encarar o futebol como um território sagrado ou proibido, que tem a sua lógica, as suas leis e os seus monarcas absolutos.

E enquanto estes souberem que gozam da imunidade concedida por tal estatuto, o mais natural é que atuem como foras-da-lei.