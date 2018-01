No final do dérbi, Rui Vitória não escondeu o desagrado para com as decisões tomadas pelo árbitro Hugo Miguel e pelo vídeo-árbitro, Tiago Martins. O treinador do Benfica falou mesmo em "vários penáltis" por assinalar a favor das águias. "Empatámos aos 90 minutos, num dos vários penáltis que houve. Vou estar atento à carreira destes dois árbitros para ver se, em situações semelhantes no futuro, irão ajuizar da mesma forma", atirou.

No entender do técnico encarnado, o Benfica foi claramente superior no encontro. "É um resultado tremendamente injusto. Pela exibição que fizemos, não merecíamos sair daqui com um empate. Fizemos um grande jogo, infelizmente o golo não apareceu mais cedo. Na segunda parte fomos muito fortes, perante um adversário que luta pelos mesmos objetivos. Não ganhámos, mas deixámos um sinal muito positivo", realçou.

No fim, Rui Vitória deixou uma promessa aos adeptos: "Vamos enfrentar as 18 batalhas que restam com muita determinação." O técnico encarnado reafirmou que o Benfica lutará pelo título até ao fim.