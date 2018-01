Ao intervalo, o Sporting vai vencendo o dérbi no Estádio da Luz. À passagem do minuto 19, num cabeceamento letal, Gelson Martins ganhou de rompante sobre Grimaldo e bateu Bruno Varela. O lance, porém, é polémico pela sua origem: Acuña parece estar em posição de fora-de-jogo quando recebe a bola endossada por Fábio Coentrão, jogador que depois vai dar sequência à jogada até ao golo. O árbitro Hugo Miguel consultou o vídeo-árbitro (VAR) e considerou o lance válido.

Até aqui, o Benfica estava por cima no jogo - e assim continuou. Os encarnados carregaram sempre, naquela que provavelmente foi a melhor exibição da temporada até agora, e rondaram o empate em pelo menos duas ocasiões: aos 25', com Piccini a cortar em cima da linha um cabeceamento de Jardel; e aos 34', quando Krovinovic rematou à trave e depois Jonas cabeceou para fora. Esse lance, todavia, também causou enorme polémica: o primeiro remate de Jonas parece ser travado pelo braço esquerdo de Coentrão. Mais uma vez, o juiz da partida pediu a ajuda do VAR e mandou seguir, perante os inúmeros protestos dos encarnados.

O Sporting viria também a criar uma excelente ocasião aos 42': lançado por Bruno Fernandes, Gelson Martins fugiu a Grimaldo e, perante a saída de Varela, picou. A bola acabou por sair desviada e por cima da baliza encarnada.