Portugal pode vir a ser eliminado do programa de isenção de vistos para entrada nos Estados Unidos, que desde dezembro se tornaram mais restritas, e cujas regras viola há muitos anos.

As regras deste programa definem que um dos requisitos para continuar no programa é "o número total de cidadãos do país que foram admitidos e violaram os termos dessa admissão (...) for menos de 2% do número total (...)".

De acordo com os dados do Departamento de Segurança Interna, consultados pela Agência Lusa, 164.662 portugueses entraram nos EUA em 2016, utilizando o programa, e cerca de quatro mil não saíram do país no prazo imposto de 90 dias.

No entanto, segundo um porta-voz do Departamento de Estado, em declarações à Lusa, não é ainda “possível especular neste momento sobre futuras decisões sobre o Visa Waiver Program”.

"Os Estados Unidos estão a trabalhar de forma próxima com os países afetados pelo programa para continuar a garantir segurança para os viajantes e para os EUA", explicou.

Os EUA ainda não anunciaram prazos para os países cumprirem as novas regras, nem a forma como irá castigar os países, mas a eliminação do programa é uma das opções.