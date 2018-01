De acordo com os dados da SIBS, entidade gestora desta rede, nesta altura, foram processados mais de 250 milhões de operações. Mais: também em termos de processamentos mensais foi alcançado um recorde. Foram realizadas 100 milhões de compras através dos terminais de pagamento automático.

Por dia, em média, entre 27 de novembro e 31 de dezembro, o valor levantado foi de 72 euros, acima dos 70 euros de 2016. Em compras, o valor gasto em lojas foi de 40 euros, neste caso o mesmo valor do ano anterior. A SIBS revela que, em levantamentos e pagamentos por multibanco, falamos de cerca de 7,6 mil milhões de euros, ou seja, mais 10% do que em igual período de 2016.

Tendo em conta o comportamento dos portugueses na época natalícia, quer em termos de levantamentos, quer em termos de compras, a SIBS explica que, nos últimos cinco anos, houve um aumento que se verificou ano após ano. “Entre 2012 e 2017, regista-se um aumento destas operações em 29% no mês de novembro e em 24% no mês de dezembro. Para este aumento, contribuem sobretudo as compras, que registaram um aumento de 48% em novembro e 37% em dezembro (entre 2012 a 2017)”, explica.

Olhando para os dias analisados, os dados mostram que a 22 de Dezembro foram processadas mais de 10,5 milhões de operações, o que representa o maior número de operações processadas. Já o maior dia de compras aconteceu no dia a seguir, a 23 de dezembro. A SIBS sublinha que “o pico instantâneo da Rede Multibanco (Caixas Automáticos e Terminais de Pagamento Automático) foi registado neste mesmo dia (23/12), às 12h11m17s, com 263 operações processadas num segundo”.

“Ainda neste dia (23/12), foi ultrapassado o meio milhão de utilizadores MB WAY, que efectuaram mais de 1 milhão de operações, num valor superior a 37 milhões de euros”, revela ainda a entidora gestora desta rede.

A análise dos dados sobre a época natalícia mostra ainda que os portugueses estão a fazer cada vez mais compras na restauração. Em 2012, este setor representava apenas 5,2% das compras que eram feitas. Mas, no ano passado, passou para terceiro lugar, com 7,6%. Em primeiro lugar, continuam os supermercados que, em 2017, conseguiram chegar a uma fatia de 25,3%.

“O mês de dezembro registou o maior número de compras médias diárias durante o ano. Os dias com maior número de compras foram o dia 23 de dezembro, seguido do dia da Black Friday (24 de novembro)”, revela ainda a mesma análise.

Recorde-se que, de acordo com a estimativa feita pelo Observador Cetelem, os portugueses deveriam gastar, em novembro, cerca de 252 euros nas compras de Natal, mais do que os 211 euros de 2016.

Já em termos de compras online, sem revelar valores, a SIBS explica que os gastos foram sobretudo em viagens e transportes, representando 22,2% do total.