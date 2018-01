Portugal aceitou o convite e as Forças Armadas (FA) portuguesas vão comandar, pela primeira vez, durante este ano, o contingente da União Europeia na República Centro – Africana (EUTM-RCA).

Este efetivo vai contar com mais de 40 militares, dos diferentes ramos das Forças Armadas. Os militares destacados partem já na madrugada desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, da Base Aérea do Montijo.

A EUTM-RCA “contribui para a reforma do setor de defesa, através do planeamento e execução de atividades de assessoria, formação e treino operacional às Forças Armadas da RCA, em Bangui, em coordenação com a delegação da União Europeia, com a missão das Nações Unidas e, outras organizações internacionais e não-governamentais, presentes na capital da RCA”, explica, em comunicado, o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Ao todo, na RCA, a força europeia vai ser comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Mario. Além desta missão, Portugal também participa numa outra força, na manutenção de paz das Nações Unidas.