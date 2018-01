A transferência é hoje dada como certa pela imprensa desportiva por valores na ordem dos 6,5 milhões de euros. Em comunicam, os vimaranenses não confirmam mas também não desmentem.

"O Vitória Sport Clube tem mantido conversações com diversos clubes, incluindo o Sporting Clube de Portugal, acerca do atleta Raphinha. No entanto, a Administração da SAD garante em qualquer caso, e como já referiu no passado recente, que o jogador Raphinha não sairá antes do término da época 2017/2018, estando o atleta completamente empenhado e motivado no cumprimento das suas funções enquanto atleta do Vitória Sport Clube", pode ler-se.

Em sentido inverso, Matheus Oliveira, contratado no início da época pelo Sporting ao Estoril, deverá ser emprestado ao Guimarães já no mercado de inverno. O médio de ataque tem tido poucas oportunidades de verde e branco.