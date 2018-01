O PAN afirmou esta quarta-feira que o veto do Presidente da República dá razão às dúvidas do partido em relação à transparência do processo e ao conteúdo das alterações.

"O veto vem dar respaldo às opiniões do PAN e aos motivos pelos quais votámos contra", disse André Silva aos jornalistas, no Parlamento.

“No fundo vem dar uma segunda oportunidade aos partidos para que consigam chegar a um consenso de uma forma mais alargada (…) O financiamento dos partidos deve ser privilegiadamente público, temos muitas duvidas relativamente a financiamentos de cariz privado especialmente quando não existem tetos, quando não existem limites ", acrescentou.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa vetou ontem as alterações à lei do financiamento dos partidos. O CDS-PP e o PAN foram os únicos que, a 21 de dezembro, votaram contra estas alterações.