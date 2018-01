O serviço de streaming está a ser processado pela companhia Wixen Music Publishing por apropriações indevida de canções. Segundo a BBC, a indemnização pedida pela empresa que representa os direitos de vozes como Janis Joplin, Tom Petty e The Black Keys - é de 1,6 mil milhões de dólares, cerca de 1,3 mil milhões de euros.

Os responsáveis do Spotify não quiseram comentar o caso e, de acordo com a cadeia televisiva, a plataforma tem enfrentado outros problemas relacionados com os direitos de autor.