A polícia da Nova Zelândia recebeu uma chamada com um pedido de ajuda peculiar: “Uma pequena bola de pelo branco e laranja está a dar o seu máximo para causar diversos acidentes".

A gata, que estava na berma de uma autoestrada perto de Auckland, mostrou-se bastante assustada com a chegada dos agentes policiais ao local onde estava presa. Para conseguir operar sem incidentes, a polícia decidiu encerrar temporariamente a via.

Maioro, como foi apelidada mais tarde, foi retirada do local em segurança. No entanto, a gata voltou a fazer das suas: depois de ser resgatada, escondeu-se no carro dos polícias, que se viram obrigados a desmontar a viatura para retirar o animal, que estava escondido junto à saída de ar quente.

Na sua página no Facebook, a polícia revelou que Maioro está a recuperar bem. “Temos esperança de que conseguiremos arranjar-lhe uma família”, lê-se na publicação.