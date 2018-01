Um passageiro, que estava cansado de esperar, decidiu abrir a porta de emergência e sair sobre a asa do avião. O cidadão terá de pagar uma multa.

Segundo o The Telegraph, o avião descolou de Londres com uma hora de atraso com destino a Málaga, Espanha. Quando aterrou os passageiros tiveram de ficar dentro da aeronave durante mais meia hora. O passageiro, já cansado de esperar, decidiu abrir a porta e sair com a sua mala de mão.

O homem não foi preso, mas o seu nome e idade ficaram resgistados na Guardia Civil para posteriormente avançarem com uma denúncia por infração das normas de segurança do aeroporto.