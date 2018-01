Já no início do ano passado, Mariah Carey foi um dos temas mais comentados nas redes sociais devido ao seu ‘playback’ no concerto de Passagem de Ano em Nova Iorque. Este ano, a diva norte-americana voltou a estar no top da lista dos temas ‘trending’ na Internet no primeiro dia de janeiro – desta vez, a culpa foi da falta de chá… literalmente.

Durante o concerto, transmitido em vários canais norte-americanos, a artista de 47 anos fez um desabafo em direto: não havia bebidas quentes nos bastidores.

“Só queria um gole de chá, se me deixarem. Disseram que ia haver chá. Oh, que desastre! Ok, vamos ter que improvisar, vou ficar como toda a gente, sem chá quente”, disse Mariah Carey.

Mariah Carey asking for hot tea during her NYE performance pic.twitter.com/IHOxdCoIke — mariah carey archive (@mariaharchive) 1 de janeiro de 2018

O desabafo da cantora tornou-se o tem mais falado no Twitter no início de 2018, com vários fãs a enviarem imagens de bules e chávenas de chá e a fazer apelos à produção: não deixem a Mariah sem chá.

A cantora não quis desiludir ninguém e, mais tarde, publicou uma fotografia no Instagram onde aparece com uma bebida quente. “Encontrei o meu chá” é a legenda da imagem.