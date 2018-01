Monson foi o mais jovem apóstolo da igreja em 1963 aos 36 anos. Serviu como conselheiro de três presidentes de igrejas antes de assumir o papel de líder principal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em fevereiro de 2008.

Thomas Monson era veterano da II Guerra Mundial, esteve na Marinha, passou um ano fora e quando regressou formou-se em gestão na Universidade do Utah. Casou-se com Frances Beverly Johnson em 1948, teve três filhos, oito netos e 11 bisnetos.

O próximo presidente ainda não foi nomeado, mas, de acordo com o protocolo, espera-se que o cargo seja assumido pelo membro mais velho do quórum governante dos Doze apóstolos, Russell M. Nelson. A igreja Mórmon foi fundada em 1830, no estado de Nova Iorque por Joseph Smith, que afirmou ter sido visitado por Deus e Jesus enquanto rezava num bosque.