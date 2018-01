Pela primeira vez na democracia se verificou que um partido vencedor nas eleições não é garantido que possa formar Governo. É da responsabilidade do Presidente da República convidar o líder do partido político que venceu, no entanto este terá de ser legitimado pela maioria dos Deputados da Assembleia da República. Na história da nossa democracia, pela primeira vez, aconteceu que o partido mais votado PSD, não teve os deputados suficientes, pese embora, com o acordo do CDS, e assim fosse chumbado. Em concordância com a Constituição da República foi convidado a formar Governo o segundo partido mais votado PS, o qual fez um acordo de incidência parlamentar com o PCP e o BE tendo sido possível ser aprovado com a legitimidade da Assembleia da República.

O Governo é minoritário do PS, porém cumpriu-se já metade da legislatura com sucesso, mas com muitas cedências. O pensamento e projeto do PS em nada têm a ver com os dois partidos de esquerda que o sustenta. São diferentes principalmente em questões europeias, no sistema financeiro e laboral, daí se tornar cada vez mais difícil o entendimento entre eles. O projeto esgotou.

Esta solução do Governo causou grande crispação no seio do PSD, sendo manifestada pelo comportamento de Pedro Passos Coelho e da sua equipa de radicalismo e agressividade, exteriorizado nas consequências das eleições autárquicas e consequentemente a sua demissão.

UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA O PSD

Novo Ano Vida Nova para o PSD. Está na hora de abandonar o atual caminho de insensatez dentro do PSD na fase da escolha de novo líder. Reforçar o PSD na sociedade Portuguesa será imperativo, daí ser importante que os militantes ouçam a vontade dos portugueses. Os militantes devem ver quem consegue ganhar as eleições e é nesse candidato que deverão apostar o seu voto.

Eu que tenho formação em gestão pouco saliento os programas, estes são apenas linhas orientadoras para as ações, não deixando de ser necessários, eles só produzem efeito ao serem exequíveis e mensuráveis e é neste contexto que assume a maior relevância o reposicionamento possível e coerente sobre o programa e orientações de cada candidato.

Sabemos que o PSD e PS disputam o mesmo eleitorado do centro e assim se verifica que em várias ocasiões os votos oscilam entre os dois partidos originando a alternância na vitória. Sou Social-democrata do centro quero o meu partido a disputar eleições em 2019 para ser Governo. Quem melhor para fazer esta mudança? Eu fiz a minha escolha, ao apoiar Rui Rio porque vejo nele um Social-democrata do centro com um projeto mobilizador, moderado na ação, disponível para o diálogo e capacidade em fazer os acordos necessários com os outros partidos.

As diferenças entre os candidatos Rui Rio e Santana Lopes são percetíveis, no seu percurso, na sua personalidade, na forma de estar e até no posicionamento político. Um Social-democrata do Centro o outro Liberal de Direita.

Santana Lopes candidata-se para retirar a maioria absoluta ao PS e Rui Rio candidata-se para captar ao centro a franja flutuante e ganhar as eleições em 2019.

Santana Lopes refere sentir-se o herdeiro político de Sá Carneiro, no entanto, Miguel Veiga e Montalvão Machado (já falecidos), os melhores amigos e colaboradores de Sá Carneiro e militantes da primeira hora, foram os maiores apoiantes de Rui Rio por verem nele a mesma capacidade mobilizadora e a coragem necessária para travar combates difíceis e ganhá-los tal como Sá Carneiro.

Estes dois candidatos vão a eleições no próximo dia 13 de janeiro, um deles irá ser o Presidente do PSD, e protagonizar a alternativa ao Governo do PS. Como militante não tenho dúvidas que Rui Rio é o candidato mais capaz de chegar a Primeiro-ministro e se isso não acontecer podemos correr o risco do PSD “desaparecer” e deixar de ser alternativa do nosso sistema partidário.

Neste momento é importante que se ouça a voz da razão ela é mais sensata, pois a do coração é bem mais duvidosa e às vezes é ingrata…

Professora Universitária de Gestão e Economia