Internet Livre - A “pedra de toque” de 2018

A Internet tem resistido com dificuldade às tentativas cada vez mais musculadas de controlo centralizado

Incerteza e desordem foram, na minha observação empírica, as palavras mais usadas pelos futurólogos chamados a antecipar o que a humanidade pode esperar do ano que agora começa. Associados à incerteza e à desordem surgiram múltiplas personalidades, processos, conflitos em curso ou potenciais e um personagem que funciona como o polarizador da destruição da ordem estabelecida – Donald Trump.

O caracter da destruição que se vier a verificar, determinará se ela será definitiva, fazendo a humanidade retroceder no seu processo de evolução, ou criativa, gerando contextos favoráveis a um ressurgimento que permita corrigir algumas das principais feridas abertas do nosso tempo, como as desigualdades, a erosão do sentido da vida no plano individual ou comunitário ou a falência dos ecossistemas naturais.

Conheço a teoria de que um otimista é um pessimista mal informado. Não vejo razões, no entanto, para abandonar a visão otimista com que sempre procurei inserir-me na sociedade e ser um protagonista da sua transformação. Reconheço que sou hoje um otimista com mais dados e pior informado, tendo em conta o proliferar da pós-verdade, mas ainda assim acredito que o otimismo é mais construtivo de que o pessimismo quando se trata de lutar por um futuro mais decente para todos.

Ser otimista, olhando para o ano que agora começa, é portanto pressupor que a destruição vai ser criativa e contribuir tanto quanto possível para que a criatividade seja colocada ao serviço das boas causas. Ilustro esta perspetiva com três exemplos:

É necessário um foco de ação política capaz de impulsionar a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), que tendo sido despojada de grande parte do financiamento que competiria aos Estados Unidos da América (EUA), tem uma janela de oportunidade para se reinventar sem a tutela da grande potência provisoriamente minguada.

É necessário que na implementação do Acordo de Paris, com o afastamento da atual administração americana, seja seguido um modelo de maior proximidade com as pessoas e as suas organizações e ao mesmo tempo sejam fortalecidas parcerias globais que valorizem o capital de poder leve (soft power) da União Europeia (UE) na definição de uma nova ordem global pós- Trump.

Finalmente, é necessário preservar a Internet livre e usá-la como plataforma de resistência e mobilização contra as tentativas de controlo da informação e de manipulação das massas que sobre ela se tentarão desenvolver. A Internet tem resistido com dificuldade às tentativas cada vez mais musculadas de controlo centralizado, mantendo-se como uma rede que é regulada pela ação dos seus múltiplos utilizadores.

Formar cada vez mais pessoas com capacidade para agir de forma criativa e autónoma sobre a rede e generalizar o acesso como um direito universal de nova geração é uma prioridade que pode funcionar como “pedra de toque” para avaliar 2018.

Se se avançar por este caminho será reforçada a esperança. Se se retroceder os augúrios para o futuro ficarão ainda mais cinzentos do que se apresentam no alvor do ano que agora começa.

Eurodeputado