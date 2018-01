Luciana Abreu deu uma entrevista a Cristiana Ferreira para a sua revista. A apresentadora não ficou indiferente ao momento difícil que Luciana e as bebés estão a passar e decidiu partilhar uma mensagem de apoio no seu Instagram.

“Esta produção foi feita dias antes de @lucianaabreuoficial entrar de emergência no hospital. Há duas bebés lindas a lutar pela vida neste momento e, sexta-feira, nas bancas, com a @revistacristina vai poder ver e ler aquela que é a sua última entrevista grávida. Força”, escreveu a apresentadora.

Luciana Abreu, que deu à luz no dia 23 de dezembro, já regressou a casa, no entanto, as bebés ainda continuam internadas.