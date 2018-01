Marcelo Rebelo de Sousa vai vetar as alterações à lei do financiamento dos partidos políticos, votada favoravelmente na Assembleia da República.

A nova lei, elaborada por um grupo de trabalho que reuniu sem atas ou registo das sessões, permitia a isenção do IVA em todas as atividades partidárias e punha termo ao limite para as verbas obtidas através de iniciativas de angariação de fundos.

No sábado passado, o semanário SOL já anunciara o veto do Presidente a esta matéria e, ao que o i apurou, Marcelo, assim como a maioria dos deputados (à exceção da dúzia que assinou a lei e integrou os trabalhos do referido grupo), só teve conhecimento daquilo que foi aprovado no parlamento pelos jornais. Também o SOL noticiara que as direções dos grupos parlamentares nunca discutiram o tema em reuniões de bancada, o que teria contribuído para o desconhecimento geral sobre as alterações – a princípio, meramente em torno de transparência e fiscalização de contas, como pedido pelo Tribunal Constitucional, mas depois evoluindo (ou degradando) para medidas de manifesto favorecimento fiscal e financeiro dos próprios partidos.

