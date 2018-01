As novas leis para reforçar a transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos vão avançar no primeiro trimestre deste ano. “Entre fevereiro e março o processo estará concluído”, garante ao i Fernando Negrão, que preside à Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas.

A comissão foi criada em abril de 2016 e até agora tem feito “um trabalho minucioso para obter um levantamento de toda a legislação em que é preciso mexer. No início do ano serão retomados os trabalhos para começar a votar uma a uma as propostas de alteração apresentadas pelos partidos políticos”, acrescenta Negrão. O deputado do PSD está confiante de que será possível “um entendimento alargado” sobre alguns aspetos essenciais do novo pacote da transparência.

